Пожар в ТЦ во Владикавказе вспыхнул из-за падения сбитого БПЛА – Меняйло

По уточненной информации, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа этим утром был вызван падением обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, ссылаясь на данные Минобороны России. БПЛА самолетного типа был сбит средствами ПВО в 8:28.

«Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне», – написал глава региона в тг-канале. Сейчас взрывотехники ищут фрагменты дрона.

«По данным Министерства обороны, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО», – добавил Меняйло.

В результате пожара в ТЦ «Алания Молл», по предварительным данным МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали. Пожар полностью ликвидирован в 10:15, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в торговом центре мог стать взрыв газового баллона в кафе на фуд-корте.

Владикавказ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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