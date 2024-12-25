Самолет МЧС России вылетает в Актау – с медиками и необходимым оборудованием

В Актау вылетает самолет МЧС России с медперсоналом и оборудованием на борту, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«По согласованию с президентом Казахстана в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту», – сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ, сообщает ТАСС.

Напомним, что сегодня утром самолет, летевший из Баку в Грозный потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. Кроме того, сообщается также о взрыве на борту кислородного баллона.

На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили, по данным на данный момент, 28.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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