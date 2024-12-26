Мужчина под воздействием украинских мошенников пытался сжечь военкомат

25 декабря вечером в здание военного комиссариата в Гусь-Хрустальном во Владимирской области врезался автомобиль, потом транспортное средство было подожжено водителем, сообщил глава города Алексей Соколов.

«Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранил ворота забора, а затем въехал в двери главного входа здания. После этого он поджег автомобиль», – написал в своем тг-канале Соколов.

Сотрудники МЧС потушили возгорание, подозреваемый задержан и дает показания. Соколов призвал граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.

«Очень внимательно относитесь ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия. Помните! Украинские мошенники не вернут вам ваши деньги, не заплатят вам за диверсию, а за ваши действия вам грозит до 20 лет лишения свободы», – заявил мэр.

За несколько дней до случившегося в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге прошла серия поджогов и взрывов в общественных местах. В торговых центрах, банках и отделениях «Почты России» люди бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью, а на улицах пытались поджечь полицейские автомобили, сообщали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве назвали произошедшее следствием «психологических операций недружественных стран». По данным МВД, около 20 человек поддались на манипуляции мошенников, отмечают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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