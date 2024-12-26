У жены Башара Асада тяжелая лейкемия, она умирает – The Telegraph

Жена Башара Асада Асма аль-Асад снова серьезно больна лейкемией, и врачи дали ей 50% шанс на выживание, сообщает британская газета The Telegraph.

Жену бывшего сирийского диктатора Башара Асада держат в изоляции, чтобы защитить ее от инфекции. Как сообщает газета, ее отец Фаваз Ахрас, который ухаживал за дочерью в Москве, «убит горем».

Асма умирает. Она не может находиться ни с кем в одной комнате из-за своего состояния», – сообщают источники.

Напомним, что в мае этого года президент Сирии объявил, что у его жены был диагностирован острый миелолейкоз – рак костного мозга и крови. Ранее она лечилась от рака молочной железы и в августе 2019 года объявила, что «полностью» избавилась от этой болезни после года лечения. Лейкемия рецидивировала после периода ремиссии.

49-летняя Асма родилась в Лондоне в семье сирийцев и также имеет британское гражданство.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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