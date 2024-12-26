В Мозамбике 1500 заключенных бежали из тюрьмы

В Мозамбике более чем 1500 заключенных накануне бежали из тюрьмы строгого режима Мапуту. 33 человека были убиты и 15 получили ранения в ходе столкновений с тюремным персоналом, сообщила национальная полиция Мозамбика, добавив, что на данный момент удалось поймать около 150 беглецов.

Среди сбежавших заключенных около тридцати заключенных, связанных с вооруженными группировками джихадистов, которые на протяжении семи лет сеют террор в северной провинции Кабо-Дельгадо, уточняют власти.

«Мы особенно обеспокоены этой ситуацией», – прокомментировал ситуацию начальник национальной полиции Бернардино Рафаэль.

Массовый побег произошел на третий день продолжающихся беспорядков в португалоязычной южноафриканской стране, которые вспыхнули после подтверждения победы партии Фрелимо, находящейся у власти. Вчера группы протестующих приблизились к тюрьме Мапуту и ​​устроили беспорядки, которыми воспользовались заключенные – они разрушили стену, через которую затем сбежали.

Мапуту, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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