В нише шасси самолета United Airlines после посадки на Гавайях нашли труп

Власти Гавайев проводят расследование после того, как в нише шасси самолета United Airlines, летевшего из Чикаго в Мауи в канун Рождества, было обнаружено тело.

«По прибытии в аэропорт Кахулуи на острове Мауи во вторник в нише колеса одной из основных стоек шасси самолета United было обнаружено тело», – говорится в заявлении авиакомпании, переданном CNN в среду.

Тело было обнаружено на борту самолета Boeing 787-10, говорится в заявлении. Рейс UA202 прибыл на Гавайи во вторник днем ​​и прибыл вовремя, согласно данным сайта отслеживания рейсов FlightAware.com.

«Доступ к нише шасси был возможен только снаружи самолета», – заявила United Airlines. «На данный момент неясно, как или когда человек получил доступ к нише шасси».

United сотрудничает с местными правоохранительными органами, говорится в заявлении. Полиция Мауи не сразу ответила на запрос CNN о предоставлении дополнительной информации.

По данным Hawaii News Now, филиала CNN, полицейское управление Мауи расследует обстоятельства обнаружения тела.

Неясно, как тело оказалось в нише шасси самолета, и как человек умер.

Прятаться в нише шасси самолета – самый распространенный метод, используемый безбилетниками в их желанных путешествиях. Более 77% людей, которые пытались незаконно проехать на самолете, погибли, сообщило Федеральное управление гражданской авиации.

Безбилетные пассажиры часто оказываются раздавленными, когда шасси убираются, так как места не так уж много; во многих самолетах пространство даже меньше багажника автомобиля.

По мере того, как полет достигает больших высот, условия ухудшаются. Уровень кислорода становится чрезвычайно низким, и безбилетным пассажирам трудно сохранять сознание. Во время полета температура снаружи самолета может резко упасть, достигая 75 или 80 градусов ниже нуля, что не способствует кровообращению. Безбилетные пассажиры рискуют получить обморожение и даже гипотермию.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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