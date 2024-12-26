Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой в Тольятти

В Тольятти Самарской области произошла авария с участием рейсового автобуса и маршрутки. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.
На месте столкновения транспортных средств работают сотрудники полиции. «По предварительным данным, пострадало шесть человек. На место происшествия выехал ответственный от руководства городского управления МВД», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Тольятти, Наталья Петрова
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