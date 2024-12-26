Объявлен режим ЧС федерального уровня из-за нефтепродуктов в Керченском проливе

Масштабы разлива нефтепродуктов в Керченском проливе стали причиной введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня. Глава МЧС России Александр Куренков подчеркнул, что обстановка контролируемая, работа ведется по многим направлениям.

«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда Правительства Российской Федерации», – пояснил Куренков, добавив, что ситуация контролируемая.

В пресс-службе МЧС уточнили, что работы по уборке загрязненного песка и грунта продолжаются по 5 секторам: Темрюкском и 4 – в Анапе. В частности, собрано порядка 30 000 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 23 000 тонн.

В Керченском проливе обследовано 295 квадратных километров акватории. Обработано более 29 000 квадратов акватории и установлено 450 метров боновых заграждений.

В порту Анапы обработано порядка 5 квадратов береговой линии. Волонтерами спасены 1 154 птиц. К работам привлечены в общей сложности более 10 000 человек и 360 единиц техники.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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