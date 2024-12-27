Начальник колонии попал под «уголовку» за VIP-камеру для чиновника-коррупционера

Камеру для чиновника-коррупционера с улучшенными условиями содержания обнаружили в одной из исправительных колоний в Саратовской области. В отношении сотрудника петенциарного учреждения, обустроившего для осужденного VIP-камеру, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, с августа по сентябрь 2024 года подозреваемый предоставил осужденному по коррупционному преступлению отдельную камеру, где тот мог пользоваться предметами, запрещенные на территории исправительной колонии.

Кроме того, с сентября по декабрь 2023 года фигурант потратил на личные нужды выделенный ИК бензин.

«В отношении сотрудника УФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества).

Отмечается, что противоправные действия были выявлены региональным УФСБ России совместно с органами прокуратуры.

«Российская газета» со ссылкой на источники уточняет, что под уголовное преследование попал начальник колонии строгого режима №4 в городе Пугачеве Андрей Косонгов. А в привилегированных условиях содержался бывший глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов. Чиновник с 2020 года отбывает восьмилетний срок за получение взяток. В ИК ему было предоставлено отдельное помещение с телевизором и Wi-Fi. Осужденный не работал и ходил в обычной одежде. «Питался, как правило, тем, что передавали с воли или специально для него готовили в колонии», – добавляет саратовское издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник.

Саратов, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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