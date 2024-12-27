В Башкирии женщину оштрафовали за ругань в родительском чате

В Башкирии суд оштрафовать участницу родительского чата за оскорбления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, инцидент произошел в Буздякском районе. Родители обсуждали чате организацию детского утренника, в ходе чего между двумя женщинам произошел конфликт. Одна из мам высказала оскорбительные слова в адрес другой.

Надзорный орган возбудил в отношении женщины дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи ей назначен штраф в размере 3 тысячи рублей.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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