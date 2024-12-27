Губернатор Ярославской области предложил не продавать бензин несовершеннолетним

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил с предложением ограничить в регионе продажу бензина несовершеннолетним. Он объяснил это активизацией вербовщиков с Украины, которые вовлекают подростков в схемы с поджогами инфраструктуры, сообщает газета «Ведомости».

«Молодых людей вовлекают в террористическую деятельность через кол-центры, каналы в соцсетях и мессенджерах. Мошенники или обещают вознаграждение, или выманивают сбережения на якобы «безопасные счета», а «кураторы» затем требуют совершить противозаконное действие в обмен на деньги», – написал Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, с начала года совершено 22 теракта по заданию украинских спецслужб. Осуждены 12 человек. Двоих жителей Ярославской области приговорили к 10 и шести годам колонии за поджог телекоммуникационной вышки. Двое рыбинцев приговорены к 14 и 12 годам за теракт на железной дороге. Один ярославец отправился в тюрьму на 15 лет за поджог трансформаторной подстанции.

8 ноября Госавтоинспекция МВД по Татарстану сообщила в своем Telegram-канале, что намерена ограничить продажу бензина детям до 16 лет на всех АЗС республики. С таким предложением ведомство хочет обратиться к кабинету министров региона. Запрет на торговлю бензином для подростков предлагается ввести из-за роста аварийности с участием детей-водителей мототранспорта, питбайков, квадроциклов и т. д. С предложением представители ГИБДД выступят в декабре на заседании кабинета министров Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения.

26 декабря агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что за последние 10 дней в различных регионах России было зафиксировано более 40 случаев поджогов банкоматов, служебных автомобилей и взрывов пиротехники. По данным собеседника, все эти преступления были совершены по указаниям мошенников с Украины. Инциденты поджогов происходили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске и Ставропольском крае. Среди лиц, совершавших поджоги, было много пенсионеров и студентов, которые, по большей части, пытались вернуть похищенные у них деньги. По данным МВД, около 20 человек поддались манипуляциям мошенников.

Ярославль, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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