Дрон ВСУ сбросил бомбу на легковушку в Херсонской области: четыре человека ранены

ВСУ с помощью беспилотника атаковали движущийся легковой автомобиль в Новой Каховке Херсонской области – пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава города Виталий Гура.

«В результате сброса боеприпаса с украинского дрона около 6:40 в районе дач «Труд», передвигаясь в легковом автомобиле, получили минно-взрывные травмы четыре человека», – написал чиновник в своем тг-канале.

Все пострадавшие доставлены в Каховскую центральную и Новокаховскую центральную больницы, добавил градоначальник.

Новая Каховка, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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