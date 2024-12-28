Пьяный житель Кубани украл 36 банных веников и раздал знакомым

В Краснодарском крае мужчина украл несколько десятков банных веников. Часть похищенного он раздал знакомым, а остальное продал и пропил деньги.

В полицию обратился житель Краснодара. Он сообщил, что из его припаркованного автомобиля были похищены несколько коробок с банными вениками, которые он намеревался продать. Ущерб потерпевший оценил в 7,2 тыс. рублей.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого, он был задержан на одной из улиц города. В содеянном мужчина сознался и сообщил, что совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения. Часть украденного правонарушитель подарил друзьям, а остальное продал случайным прохожим на одном из местных рынков. Вырученные деньги он потратил на покупку спиртного.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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