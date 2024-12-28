На Алтае закрыли более 100 км трассы из-за массовой аварии и снегопада

На Алтае перекрыли более 100 км Чуйского тракта из-за ухудшения погодных условий. Снегопад уже стал причиной массового ДТП и многокилометровой пробки.

«В связи с ухудшением погодных и дорожных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге Р-256 «Чуйский тракт», – отмечается в сообщении регионального управления ГИБДД. В частности, перекрыто движение на участке с 213 км по 345 км.

На трассе от Новоалтайска до Бийска работают более 40 единиц техники, дорогу оперативно расчищают от заносов.

Снегопад уже стал причиной массовой аварии и огромной пробки, которая образовалась на выезде из Бийска в сторону Барнаула.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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