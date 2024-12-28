В Архангельской области мать утопила двоих детей в ванне

Тела двух малолетних детей обнаружены в ванне квартиры в городе Котласе Архангельской области, сообщила региональная прокуратура. По информации СК, по подозрению в убийстве малышей задержана их 29-летняя мать.

«Сегодня утром в квартире дома по улице Мелентьева в городе Котласе обнаружены тела полуторагодовалого мальчика и его трехлетней сестры с признаками утопления в воде. По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних», – сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В настоящее время выясняются все обстоятельств совершенного преступления. Следствие готовит ходатайство в суд для избрания меры пресечения для подозреваемой.

В прокуратуре уточнили, что погибшие дети воспитывались матерью и отцом, семья состоит на учете в органах и учреждениях системы профилактики. Надзорное ведомство проводит проверку по факту гибели детей, по итогам которой даст оценку эффективности работы органов профилактики с семьей, находящейся в социально опасном положении, и оказанию ей необходимой помощи.

Архангельск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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