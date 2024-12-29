В Южной Корее во время посадки разбился пассажирский самолет

В Южной Корее в аэропорту Муана произошла авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air. Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке не смог выпустить шасси, тормозил турбинами, но длины взлетно-посадочной полосы не хватило и лайнер врезался в здание, находившееся за ВВП, а потом загорелся.

На борту находились 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было – из пассажиров там находились 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Пока известно лишь о спасении двух человек.

Число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее достигло 62, передают корейские СМИ.

Муан, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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