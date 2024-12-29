Почти все находившиеся на борту Боинга, потерпевшего катастрофу в Южной Корее, погибли

Как сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на власти, почти все пассажиры разбившегося в Южной Корее в Муане самолета, на борту которого был 181 человек, погибли. Спасти удалось только двух человек из хвостовой части, уточняет агентство Ренхап.

По первоначальным данным, 64 человека были признаны погибшими, двое спасены. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца, сообщает РИА Новости.

Напомним, 29 декабря около 09.07 по местному времени самолет Боинг 737-800 авиакомпании Jeju Air из Банкока в Муан при посадке в аэропорту в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Предварительно, лайнер не смог выпустить шасси и садился на брюхо, тормозив турбинами. Сил турбин для торможения не хватило, Боинг выкатился за пределы ВВП и врезался в здание за ней. Сразу же после этого начался мощный пожар.

Муан, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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