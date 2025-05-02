Ночью над Россией был сбит и подавлен 121 БПЛА

121 беспилотник был сбит и подавлен в небе над Россией в ночь на 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, наибольшее число летательных аппаратов – 89 единиц – уничтожено над территорией Крыма. Двадцать три БПЛА перехватили над акваторией Черного моря, четыре – в небе над Краснодарским краем, два – в Орловской области.
По одному дрону обезвредили над акваторией Азовского моря, в Брянской и Белогородской областях.
Уточняется, что все беспилотники ликвидированы дежурными силами противовоздушной обороны.
Москва, Елена Васильева
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