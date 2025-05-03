В Ростовской области после падения обломков БПЛА возник пожар

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Как сообщил в соцсетях врио главы региона Юрий Слюсарь, к этому моменту удалось сбить БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах.

«Предварительно, пострадавших нет», – отметил врио.

Из-за падения обломков дрона загорелась кровля двух домов в поселке Целина. В одном из них проживала семья из пяти человек. Сейчас люди находятся у родных. Им будет оказана помощь, пообещал Слюсарь.

На место ЧП направлены оперативные службы и глава администрации района Оксана Косенко.

Ростов, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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