Военные следователи передали для ознакомления уголовное дело генералу-взяточнику Кузнецову

Военные следователи завершили следствие по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, они приступили к ознакомлению с его материалами.

«Следственные действия в отношении Кузнецова и Мартиросяна завершены, им предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину из них никто не признал. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает более 40 томов», – сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Кузнецов получил взятку при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и предпринимателем Левой Мартиросяном. По версии следствия, генерал организовал заключение между ними госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей. Взамен Мартиросян приобрел и оформил на жену высокопоставленного военнослужащего земельный участок и дом в Краснодаре. На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ и был обязан решать вопросы, связанные с размещением курсантов КВВУ.

Как сообщали в правоохранительных органах, Мартиросян познакомился с Кузнецовым, когда занимал должность начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения КВВУ.

Защита Мартиросяна подтвердила ТАСС завершение следственных действий и добавила, что в минувшую среду Мосгорсуд продлил предпринимателю срок ареста еще на три месяца. «Следственные действия по уголовному делу действительно окончены, а нам предъявлены обвинения в окончательной редакции. Вину не признаем», – сказал агентству адвокат Артем Раевский. По его словам, в окончательной редакции в обвинении «ничего не изменилось», а квалификация вменяемых фигурантам дела преступлений «не поменялась».

Как напоминает ТАСС, в отношении Кузнецова военными следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он арестован военным судом в середине мая 2024 года. Мартиросян обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В рамках обеспечительных мер на все активы фигурантов наложен арест. Вину в инкриминируемом преступлении они оба не признают с момента задержания.

Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ, которое отвечает за вопросы службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны, с 2010 по 2023 год. Как говорится на сайте оборонного ведомства, Кузнецов был назначен на должность начальника управления кадров в мае 2023 года.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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