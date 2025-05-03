Четыре человека пострадали при массированном налете БПЛА на Новороссийск

Черноморское побережье Краснодарского края в ночь на 3 мая подверглось массированной атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, в результате налета БПЛА на Новороссийск пострадали четыре человека, также повреждены жилые дома и объекты зернового терминала.

«Самые серьезные последствия – в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека – двое взрослых и два ребенка», – написал глава края в своем телеграм-канале.

Кроме того, обломки беспилотников повредили три резервуара на зерновом терминале, добавил Кондратьев. Предварительно, никто не пострадал, пожарные тушат огонь, уточнил он.

В свою очередь, глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что всю ночь военные отражали многочисленные попытки ВСУ атаковать инфраструктуру города с применением беспилотников самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет. По его словам, угроза применения БПЛА в Новороссийске сохраняется до сих пор, ПВО продолжает работу.

«На данный момент проводится обследование мест происшествия. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА, работают специальные службы», – написал Кравченко в тг-канале. Он пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Также, по информации губернатора Кубани, обломки беспилотников ВСУ упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. «Есть повреждения частных домов, пострадавших среди жителей нет», – уточнил Кондратьев. Атака киевского режима на гражданские объекты региона продолжается, добавил губернатор.

В Юровке, по данным оперштаба региона, повреждения получили три частных дома – в них выбило окна и повредило двери. В станице Тамань обломки дронов повредили частный дом, а также стали причиной возгорания в районе Сухого озера. Огонь тушат пожарные расчеты, повреждений нет, информирует оперштаб.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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