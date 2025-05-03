Над Мурманском сбито 3 беспилотника, в Черном море – два

Три украинских дрона самолетного типа уничтожены в небе над Мурманской областью. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, цели были нейтрализованы в период с 19.10 до 19.50 по московскому времени.

Около часа назад Минобороны также отчиталось об уничтожении двух безэкипажных плавучих дронов в акватории Черного моря.

Напомним, минувшей ночью средства ПВО ВС РФ уничтожили 170 украинских дронов. В том числе проводилась комплексная атака на Новороссийск, которая была отражена.

Мурманск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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