В Геленджике рабочих завалило скальным грунтом

В Геленджике произошел обвал грунта на строительной площадке, в результате пострадали четыре человека. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ЧП случилось на улице Портовая, 1 около 9:17. Строительная компания проводила работы, когда внезапно произошло обрушение каменно-скального грунта.

«Один из пострадавших был доставлен в ЦГБ с переломами и ушибами – угрозы для жизни нет. Трое других человек остаются под завалом», – сообщили в администрации Геленджика.

На месте происшествия работают спасатели, полиция, медики и представители местной администрации. По данным РИА «Новости» один из пострадавших погиб.

Геленджик, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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