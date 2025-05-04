В Эквадоре 8 детей умерло от лептоспироза

Восемь детей умерли от лептоспироза в общине коренных народов в Эквадоре. Кроме того, бактериальное заболевание выявлено еще у 46 человек, объявило в субботу Министерство общественного здравоохранения (MSP).

Лептоспироз – это заболевание, передающееся животными – в основном крысами – людям через мочу или экскременты, при непосредственном контакте или через зараженную воду или почвы. Болезнь вызывает мигрень, лихорадку, рвоту и диарею, а в самых серьезных случаях может вызвать проблемы с дыханием и повредить почки и печень.

По данным MSP, болезнь была обнаружена в сельском муниципалитете Тайша, в провинции Морона Сантьяго, где живут туземцы Ачуара. «На сегодняшний день восемь детей умерли от этой причины и 46 пациентов с симптомами», – говорится в заявлении министерства, добавив, что пострадали девять общин.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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