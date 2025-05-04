В Маниле автомобиль врезался в международный аэропорт

Несколько человек пострадали после того, как легковой автомобиль врезался в здание международного аэропорта Манилы имени Ниноя Акино. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

На опубликованном телеканалом видео видно, что по меньшей мере трое человек лежат, либо сидят перед входом у первого терминала аэропорта. Информации о тяжести их состояния пока нет. Неподалеку от входа в терминал стоит автомобиль, который протаранил внешнее ограждение, прежде чем врезаться в здание.

«Люди, получившие травмы, в настоящее время проходят лечение. Водитель, ставший участником инцидента, находится под стражей в полиции», – сказал министр транспорта Вивенсио Дизон.

Полиция устанавливает причины произошедшего инцидента. Сообщений об ограничении работы аэропорта не поступало, уточняет ТАСС.

Манила, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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