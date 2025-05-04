В Пермском крае перевернулся экскурсионный автобус

В Пермском крае три человека пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса, который перевернулся на трассе Киров – Пермь. Ккк сообщили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла в районе деревни Шахарово примерно в 5:45 утра.

«На 140-ом километре автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь водитель автобуса Yutong 1981 года рождения допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», – уточнили в ведомстве.

На место происшествия прибыли 22 спасателя и семь единиц техники.

Пермь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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