В Башкирии медведь в лесу растерзал мужчину

В Башкирии медведь растерзал мужчину. Врачи борются за его жизнь в Белорецкой больнице. От животного пострадал 70-летний житель Абзелиловского района.

ЧП с диким животным произошло в воскресенье в деревне Шарипово Абзелиловского района. Хищник напал на местного жителя в горно-лесной местности недалеко от границы с Белорецким районом. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыл государственный инспектор минэкологии республики Ильнур Султанов.

Пострадавшего доставили в Белорецкую ЦРКБ в крайне тяжелом состоянии. У него множественные переломы и рваные раны.

Уфа, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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