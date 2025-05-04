Полиция расследует нападение на Надежду Кадышеву

В Иваново полиция начала проверку обстоятельств нападения на певицу Надежду Кадышеву. Об этом после сообщений в СМИ рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сегодня в сми появилась новость о том, что 30 апреля после концерта в Иваново одна из зрительниц подошла к Кадышевой и схватила артистку за шею, после чего подоспевшая охрана задержала агрессивную женщину. Надежда Кадышева серьезно не пострадала.

По словам Ирины Волк, прибывшие сотрудники Росгвардии доставили подозреваемую в отдел полиции по Ленинскому району. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы нападения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Между тем, напавшая на певицу Надежду Кадышеву после ее концерта, заявила, что действовала, якобы, по указке журналистов. Видео с ее показаниями обнародовал канал Mash.

По словам подозреваемой, некий «корреспондент» предложил посетить концерт Кадышевой и и спросить исполнительницу, «что у вас такое творится в семье». Изначально она представлялась фанаткой, однако после прибытия полиции во всем призналась, пишет Mash.

«С ее слов, недавно с ней связались журналисты и предложили выгодную халтурку. Так девушка оказалась на концерте», – говорится в публикации.

При этом на мероприятии ее сопровождал «молодой человек в кепке», который давал инструкции, в том числе про вопрос с «разладом в семье» певицы.

Ответ нужно было обязательно записать на камеру – чтобы выпустить «громкий» эксклюзив с Надеждой Кадышевой», – указывает канал.

Напомним, что концерты Кадышевой проходят с аншлагами по всей стране, поскольку ее песни завирусились в социальных сетях и пользуются успехом у молодежи.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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