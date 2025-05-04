Временно закрыты два аэропорта в Архангельской области

Временные ограничения введены на прием и отправление воздушных судов в архангельских аэропортах Талаги и Васьково. Об этом сообщил в своем тг-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения – с 20.20 по московскому времени – введены на работу архангельских аэропортов Талаги и Васьково», – в частности говорится в сообщении.

Ранее Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Москвы (Внуково) и Петрозаводска.

Архангельск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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