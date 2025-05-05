В Подольске ночью сбили четыре БПЛА

В ночь на понедельник силами ПВО Министерства обороны России сбито четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в городском округе Подольск в Московской области.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», – отметил мэр и уточнил, что разрушений на месте падения обломков, по предварительным данным, нет, никто не пострадал. Работают специалисты экстренных служб.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на ночь вводились в аэропорту Домодедово. С 2:38 он временно не принимал и не отправлял авиарейсы.
Позже в Росавиации сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту.
Москва, Елена Васильева
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