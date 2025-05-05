Пенсионер пропал во время сплава в Башкирии

В Башкирии ищут 69-летнего туриста, который упал с катамарана во время сплава. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.
12 туристов сплавлялись по реке на трех катамаранах. Группа не была зарегистрирована в МЧС. На Айгирских порогах 69-летний мужчина упал в воду. Другие участники сплава пытались вытащить пенсионера, но его унесло быстрым течением реки.
Организаторы путешествия обратились к спасателям. Отмечается, что пропавший мужчина в момент падения в реку был в спасательном жилете и в каске.
Уфа, Зоя Осколкова
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