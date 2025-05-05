В подмосковном СНТ нашли три трупа со следами отравления

ЧП в В Московской области: супруги и их пожилая родственница скончались от отравления неизвестным веществом.

Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, тела 63-летней женщины, 67-летнего мужчины и его 96-летней матери нашли в дачном доме в городе Хотьково в СНТ «Русь». Следов криминала не обнаружено, но есть признаки отравления.

По факту смерти трех человек возбуждено уголовное дело, будут проведены экспертизы, чтобы установить причину, вызвавшую летальный исход.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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