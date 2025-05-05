ФСБ задержала планировавшего теракт на железной дороге жителя ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта на Свердловской железной дороге. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Тюменской области.

По информации спецслужбы, житель Нижневартовского района, гражданин России, планировал по заданию запрещенного украинского военизированного объединения установить на железнодорожное полотно самодельное взрывное устройство, передает РИА «Новости».

Фигурант вел переписку с украинским куратором через мессенджер Telegram.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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