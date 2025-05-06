В Воронежской области отбит налет двух десятков БПЛА

Порядка 18 беспилотников обнаружили и уничтожили в шести муниципалитетах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в шести муниципалитетах Воронежской области обнаружены и уничтожены уже не менее 18 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», – сообщил Гусев.

По данным главы региона, при падении обломков сбитых беспилотников в городе на юге региона повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов, остекление автомобиля. Кроме того, в местном парке было возгорание на детской площадке.

На всех объектах работают оперативные службы. «В максимально возможные сроки приступим к восстановлению поврежденного имущества», – подчеркнул Гусев.

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Воронеж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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