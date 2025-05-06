Лиса помешала приземлиться самолету

Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог с первой попытки совершить посадку из-за лисы.

«Пятого мая воздушное судно Аэробус А319, выполнявшее рейс «Хабаровск – Южно-Сахалинск», было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождение лисы вблизи взлетно-посадочной полосы», – говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По факту авиаинцидента организована проверка исполнения законодательства, включая вопросы транспортной безопасности, ею занимаются сотрудники сахалинской транспортной прокуратуры.

Сахалин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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