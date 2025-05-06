Трамп: США выиграли две мировые войны

США выиграли мировые войны, просто не кричит от этом на каждом углу. Такое мнение выразил Дональд Трамп в своей социальной сети.

«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Это делают все остальные! Во всем мире союзники празднуют нашу победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, – это Соединенные Штаты Америки, и Победа была одержана только благодаря нам," – написал Трамп в The Truth.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. Однако он не стал объявлять эти дни выходными, объяснив это тем, что «в Америке и так слишком много праздников» (цитата по РИА «Новости»).

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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