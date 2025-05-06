На Чукотке вертолет с людьми совершил аварийную посадку

На Чукотке вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту совершил аварийную посадку из-за срабатывания датчика падения давления масла.

«Магаданской транспортной прокуратурой организована проверка по факту аварийной посадки воздушного судна. По предварительным данным, сегодня на борту воздушного судна Ми-8, выполнявшего рейс Марково-Анадырь в Чукотском автономном округе, сработал датчик падения давления масла. Командиром воздушного судна было принято решение об отключении одного двигателя», – говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В 12.07 (3.07 мск) борт благополучно приземлился в Анадыре, пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано, отмечает прокуратура.

На борту были 22 пассажира.

Магаданская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности полетов, будет дана оценка подготовке судна к вылету.

Анадырь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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