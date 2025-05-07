Индия и Пакистан ночью обстреливали друг друга

Москва (Новый День, Елена Васильева) – В ночь на 7 мая Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами.

Как пишут СМИ, сначала удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира нанесла Индия. Это случилось после обвинений Исламабада в поддержке террористической атаки на туристов индийской территории в конце апреля, жертвами которой стали 26 человек. Об ударах отчиталось минобороны Индии в соцсети Х.

«Индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», точный и сдержанный ответ на варварскую террористическую атаку. Удары произведены по девяти объектам террористической инфраструктуры в Пакистане и оккупированной им части [штата] Джамму и Кашмира», – говорится в заявлении военного ведомства.

Индийские власти подчеркнули, что не атаковали «ни один из пакистанских военных объектов», что «отражает индийский взвешенный и неэскалационный подход». Детали атаки индийские военные пообещали сообщить «позже в этот же день», сообщают «Ведомости».

После индийской атаки Пакистан закрыл на 48 часов свое воздушное пространство.

А ближе к полуночи по московскому времени минобороны страны сообщило, что индийской атаке подверглись города Бахвалпур (провинция Пенджаб), а также Котли и Музаффарабад (в подконтрольной Пакистану части Кашмира. – «Ведомости»). CNN пишет, что впервые с индо-пакистанской войны 1971 г. ударам подверглись районы за пределами кашмирской зоны конфликта.

Пакистанское оборонное ведомство вскоре заявило, что готовит ответный удар. Атака со стороны Исламабада началась вскоре после полуночи по Москве.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал на своей странице в соцсети Х нападение Индии актом войны. Шариф также сообщил, что «трусливым» индийским ударам подверглись пять населенных пунктов Пакистана. Премьер страны пообещал «решительный» ответ на «неспровоцированную атаку» со стороны Дели.

«Пакистан имеет полное право решительно отреагировать на эти военные действия, навязанные Индией, и принимает решительные меры», – написал Шариф.

Пакистанский телеканал Geo со ссылкой на представителя минобороны страны сообщает о трех погибших гражданских и 12 раненых, а также о разрушении двух мечетей. Министр обороны Пакистана Афис заявил, что целью Индии были гражданские.

Hindustan Times сообщило о пакистанском артиллерийском обстреле в районе линии разграничения в Кашмире.

Пакистанский Samaa TV также сообщил о поражении двух истребителей ВВС Индии Rafale французского производства, а затем опубликовал фото, по его утверждению, одного из сбитых самолетов. Самолеты якобы были поражены ПВО в районе Бахавалпура. Подтверждений подобных потерь с индийской стороны не было. Позже телеканалу CNN пакистанские военные официально дали аналогичную информацию.

В ООН призвали обе стороны к сдержанности.

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу ударов между Индией и Пакистаном, назвав их постыдной ситуацией.

«Это позор. Мы только что услышали об этом, буквально когда входили в Овальный кабинет, – сказал Трамп журналистам. – Думаю, люди догадывались, что что-то может произойти, исходя из прошлого. Они воюют уже давно. Знаете, они сражаются десятилетиями, даже веками, если вдуматься. Сейчас я просто надеюсь, что все это очень быстро закончится».

© 2025, РИА «Новый День»

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