С московских аэропортов сняты ограничения

Временные ограничения на работу аэропорта Шереметьево и Внуково сняты в 04:07 мск, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропортах Шереметьево и Внуково в 04:07 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», – говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что ограничения в аэропортах вводились в связи с действием плана «Ковер». Ночью ПВО Минобороны отражала очередную атаку БПЛА ВСУ на регионы России, в том числе на Москву и Московскую область.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube