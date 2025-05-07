С московских аэропортов сняты ограничения

Временные ограничения на работу аэропорта Шереметьево и Внуково сняты в 04:07 мск, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В аэропортах Шереметьево и Внуково в 04:07 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», – говорится в сообщении.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, что ограничения в аэропортах вводились в связи с действием плана «Ковер». Ночью ПВО Минобороны отражала очередную атаку БПЛА ВСУ на регионы России, в том числе на Москву и Московскую область.
Москва, Елена Васильева
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