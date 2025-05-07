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Среда, 7 мая 2025, 11:16 мск

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В Алтайском крае иностранец пытался поджечь кафедральный собор

В Барнауле задержали гражданина другого государства за попытку поджога кафедрального собора. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

По данным спецслужбы, мужчина действовал в интересах международной террористической организации. Он пришел к зданию собора с канистрой с дизельным топливом и попытался устроить пожар, передает ТАСС.

В УФСБ уточнили, что иностранец действовал «в целях дестабилизации деятельности органов власти».

Подозреваемого взяли с поличным возле кафедрального собора. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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