Автомобиль скорой помощи врезался в столб в Ульяновске

В Ульяновске автомобиль скорой помощи съехал с дороги и врезался в столб. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на улице Героев Гостомельского десанта в Заволжском районе города. Водитель за рулем автомобиля Lada Largus скорой помощи наехал на опору линии электропередачи.

«В результате ДТП водитель и три его пассажира (мужчины 1991 и 1948 годов рождения, женщина 1986 года рождения) доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ульяновск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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