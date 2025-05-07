На ЗАЭС отключилась одна из высоковольтных линий энергоснабжения

На Запорожской атомной электростанции отключена одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Действием защиты отключена линия «Ферросплавная-1». В настоящее время станция запитана от линии 750 кВ «Днепровская». «Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что все блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
На станции и прилегающей территории радиационный фон находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых природных значений.
Запорожье, Зоя Осколкова
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