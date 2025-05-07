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Среда, 7 мая 2025, 14:07 мск

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На ЗАЭС отключилась одна из высоковольтных линий энергоснабжения

Фото: сайт Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции отключена одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Действием защиты отключена линия «Ферросплавная-1». В настоящее время станция запитана от линии 750 кВ «Днепровская». «Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что все блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

На станции и прилегающей территории радиационный фон находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых природных значений.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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