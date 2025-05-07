На Кубе автобус с российскими туристами попал в аварию

На Кубе попал в аварию автобус с туристами из России. Одна пассажирка госпитализирована, другие получили легкие травмы.

ДТП произошло в районе города Хагуэй-Гранде по дороге из Кайо-Коко в Гавану, передает «Московская газета». По словам пассажиров, автобус некоторое время проехал по обочине, а затем врезался в забор и опрокинулся.

В салоне находилось девять туристов из России. Одна женщина была госпитализирована с травмой позвоночника, остальные получили ушибы.

Причины аварии устанавливаются. Предположительно, водитель мог уснуть за рулем.

Гавана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube