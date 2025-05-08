Россия начала перемирие – оно продлится 72 часа

Россия прекращает все боевые действия на время перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая – суммарно 72 часа.

Путин объявил о перемирии в конце апреля. 3 мая Владимир Зеленский публично отверг это предложение.

С российской стороны отмечалось, что ВС РФ должны быть готовы отразить атаки, если Украина будет нарушать перемирие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что позиция России по майскому перемирию известна, никаких новых указаний по этому поводу на данный момент нет. В то же время ВСУ в ночь на среду предприняли масштабную атаку БПЛА на российские регионы. Российские силы противовоздушной обороны отразили ее, в том числе над Москвой было уничтожено девять беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube