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Четверг, 8 мая 2025, 09:33 мск

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В Париже машина врезалась в толпу болельщиков

В Париже машина врезалась в толпу болельщиков французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», которые праздновали выход команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от Елисейских полей. В результате дорожного происшествия пострадали трое человек, которые были доставлены в больницу. Один из них находится в критическом состоянии, двое других – в тяжелом. Позднее автомобиль был найден сгоревшим. Судьба водителя на данный момент неизвестна, уточняет ТАСС.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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