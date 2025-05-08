В Париже машина врезалась в толпу болельщиков французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», которые праздновали выход команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от Елисейских полей. В результате дорожного происшествия пострадали трое человек, которые были доставлены в больницу. Один из них находится в критическом состоянии, двое других – в тяжелом. Позднее автомобиль был найден сгоревшим. Судьба водителя на данный момент неизвестна, уточняет ТАСС.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube