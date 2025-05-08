Система ПВО сбила две ракеты ВСУ в районе Тамани

Силы противоздушной обороны вечером 7 мая перехватили две украинские ракеты в районе станицы Тамань Краснодарского края. В результате повреждения получили 17 домов, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Он уточнил, что домам нанесен незначительный ущерб. Повреждены 16 частных и один многоквартирный дом.

«Специалистами зафиксированы факты повреждений остекления, незначительные повреждения фасадных элементов. Все обследованные дома пригодны для жилья», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Жильцам поврежденых домов оказывается вся необходимая помощь, заверил он.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube