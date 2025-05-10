В Тайланде автобус с туристами попал в ДТП

Более 30 человек пострадали в Таиланде в дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса. Транспортное средство на большой скорости врезалось в разделительное ограждение. Об этом сообщает Bangkok Post.

«Автобус завалился на бок, многие пассажиры оказались в ловушке», – говорится в публикации.

Спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы освободить пострадавших.

По словам пассажиров, скорее всего, водитель уснул за рулем и не справился с управлением. Началось расследование.

Бангкок, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube