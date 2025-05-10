Пакистан подтвердил операцию против Индии

Пакистан ответил на удары со стороны Индии и успешно атаковал ключевые военные объекты в рамках операции «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»). Об этом заявило правительство Пакистана.

«Эта операция проводится в ответ на изначальное нападение Индии, ставшее посягательством на наши земли, людей и суверенитет», – говорится в сообщении, размещенном пресс-службой в X.

Ранее телеканал Geo TV сообщал о начале пакистанской крупномасштабной военной операции против Индии в ответ на удары по пакистанской территории. В результате первых ударов, как утверждается, был уничтожен склад ракет BrahMos.

«Все те авиабазы, с которых Пакистан был атакован, подвергаются одновременной атаке. Око за око», – говорится в сообщении ведомства.

В Исламабаде заявляют о ликвидации склада ракет BrahMos в индийском Биасе (округ Амритсар), поражении авиабазы Удхампур и аэродрома Патханкот. Кроме того, военные заявили о нанесении ударов по штабу бригады ВС Индии под названием G-Top, полевому складу снабжения в городе Ури, артиллерийскому расчету в индийском Дрангяри и месту дислокации батареи пусковых установок BrahMos в городе Нагрота.

В ночь на 10 мая Индия нанесла несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана. Представитель ВС Пакистана назвал атаку крайне опасным явлением, дестабилизирующим регион. В ответ правительство исламской республики сообщило о начале крупномасштабной военной операции «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»).

Минобороны Пакистана сообщает, что международное сообщество должно сыграть свою роль в том, чтобы «заставить Индию осознать серьезность своих ошибок» (цитата по ТАСС).

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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