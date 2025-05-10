Часть Каталонии накрыло хлорным облаком

В Испании после пожара пять муниципалитетов накрыло хлорное облако. Власти призвали более 160 000 человек, проживающих в Каталонии, не покидать свои дома. На данный момент известно, что образование хлорного облака вызвано пожаром на промышленном месторождении. «Если вы находитесь в пострадавшем районе, не выходите из дома или рабочего места», – сообщает гражданская защита в северо-восточном регионе в социальных сетях. Пострадавшие муниципалитеты расположены на побережье, между Барселоной и Таррагоной.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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