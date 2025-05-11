В Иркутской области человек погиб во время нелегальных гонок

В Иркутской области во время заезда любителей драг-рейсинга автомобиль влетел в толпу. Один человек погиб, еще двое получили травмы.

Авария произошла сегодня ночью в районе Ангарска. Гонки были организованы незаконно. Люди стояли вплотную к трассе, по которой на огромной скорости проезжали автомобили. В какой-то момент 31-летний водитель на «Тойоте-Чейзер» потерял управление и въехал в толпу.

В результате 17-летняя девушка погибла на месте от полученных травм. Еще два человека пострадали.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 264 и ст. 238 УК РФ (нарушение ПДД и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Организатора нелегального заезда задержали.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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